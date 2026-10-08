Ρωσία: “Κλιμάκωση” η ανάπτυξη περισσότερων στρατευμάτων

Σε σημερινή δήλωσή της, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, αναφέρει, ότι, η Ρωσία, θεωρεί πως η ανάπτυξη επιπρόσθετων στρατευμάτων του ΝΑΤΟ, μαζί με αμερικανικά στρατεύματα, στα κράτη της βαλτικής, συνιστά κλιμάκωση.

Εν τω μεταξύ, σε δήλωσή του, την περασμένη Τρίτη (6/10/2026), ο πρωθυπουργός της Λιθουανίας Μιντάουγκας Σινκεβίτσιους, ανέφερε, ότι η χώρα, είναι έτοιμη να καλύψει το κόστος της εγκαθίδρυσης μιας μόνιμης αμερικανικής στρατιωτικής βάσης, αν η Ουάσιγκτον συμφωνήσει να δημιουργήσει μία εκεί.