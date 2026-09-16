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Ρωσία: Επιβεβαίωσε τη ρίψη φωτοβολίδων σε Δανέζικο ελικόπτερο

ΔΙΕΘΝΗ
16/09/2026 16:47
Ρωσία: Επιβεβαίωσε τη ρίψη φωτοβολίδων σε Δανέζικο ελικόπτερο
PHOTO/AP- Petros Karadjias

Σε ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ανέφερε, ότι φρεγάτα του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, προχώρησε στην εκτόξευση φωτοβολίδων, με κατεύθυνση ελικόπτερο της Δανίας, πάνω από τη Βαλτική  Θάλασσα, προκειμένου να αποτρέψει μια «πρόκληση», όπως χαρακτηριστικά αποκάλεσε.

Επίσης, το υπουργείο, ανέφερε, ότι παρασημοφορήθηκε ο πλοίαρχος του πολεμικού πλοίου από τη Μόσχα για τις ενέργειες που έκανε.

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