Φον ντερ Λάιεν: Τιμή στον Έλληνα και Δανό πιλότο που σκοτώθηκαν στις πυρκαγιές

Μια ξεχωριστή αναφορά στον Έλληνα και τον Δανό πιλότο που έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα έκανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε για τους δύο άνδρες κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλίας της για την Κατάσταση της Ένωσης. Στην αίθουσα επικράτησε συγκίνηση.

«Και οι δύο, ο Ρούνι και ο αξιωματικός, σκοτώθηκαν. Πέθαναν ως ήρωες», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν. Ακολούθησε παρατεταμένο χειροκρότημα από τους ευρωβουλευτές.

Ο Δανός πιλότος Ρούνι Κίνταλ είχε επιστρέψει στην Ευρώπη από τον Καναδά για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Τον Ιούλιο βρέθηκε στην Ελλάδα και συμμετείχε σε πολλές επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Σύμφωνα με την αναφορά της φον ντερ Λάιεν, ο Κίνταλ επρόκειτο να κάνει ένα διάλειμμα από τις αποστολές του.

Η κατάσταση, όμως, είχε φτάσει στην κορύφωσή της. Έτσι, αποφάσισε να παραμείνει και να συνεχίσει να επιχειρεί.

Λίγες ημέρες αργότερα, έχασε τη ζωή του σε τραγικό δυστύχημα. Στο ίδιο δυστύχημα σκοτώθηκε και ο Έλληνας πιλότος που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης. Ιδιαίτερη ήταν η παρουσία της οικογένειας του Δανού πιλότου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η μητέρα του Ρούνι Κίνταλ βρισκόταν στην αίθουσα και κρατούσε στα χέρια της μια φωτογραφία του γιου της.

Η φον ντερ Λάιεν είχε προσκαλέσει τη μητέρα και τους αδελφούς του ως ειδικούς προσκεκλημένους. Όταν ολοκληρώθηκε η αναφορά στους δύο πιλότους, οι ευρωβουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι. Το χειροκρότημα κράτησε για αρκετή ώρα.

Ήταν ένας φόρος τιμής στους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να αντιμετωπίσουν τις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα.