Τα γιορτινά του φόρεσε ο TREX στο Λονδίνο

Τα γιορτινά του φόρεσε ο διάσημος Τυραννόσαυρος Ρεξ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, φέρνοντας τα Χριστούγεννα πιο κοντά.

Με χριστουγεννιάτικο πουλόβερ και σκουφί, ο επιβλητικός δεινόσαυρος, που έχει ύψος σχεδόν 4,6 μέτρα, απέκτησε τη δική του ξεχωριστή εορταστική εμφάνιση, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Το φετινό πουλόβερ έχει σχέδια με τον ίδιο τον T. Rex και τον Στεγόσαυρο.

«Ο T. Rex είναι ο πρωταγωνιστής της έκθεσής μας. Κάθε χρόνο αποκτά ένα καινούργιο πουλόβερ. Είναι πραγματικά τυχερός!», δήλωσε σε συνέντευξή της η Κλερ Μπέβαν, επικεφαλής του τομέα Λιανικής και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.

Όπως εξήγησε, για να φορεθεί το πουλόβερ στον δεινόσαυρο χρειάζονται περίπου έξι έως δέκα άτομα. «Πρέπει, καταρχάς, να καταφέρεις να το περάσεις πάνω από τα μικροσκοπικά του χεράκια!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρωτότυπη δημιουργία σχεδιάστηκε αποκλειστικά για το μουσείο από τη βρετανική κοινωνική επιχείρηση NOTJUST Clothing.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν από κοντά τον εντυπωσιακό animatronic δεινόσαυρο με τη χριστουγεννιάτικη ενδυμασία του από τις 3 Νοεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου 2027.

«Θέλω απλώς οι επισκέπτες να περάσουν υπέροχα στο μουσείο. Τα Χριστούγεννα στο Λονδίνο είναι μια πραγματικά μαγική περίοδος του χρόνου και η καθιερωμένη πλέον παράδοση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας να ντύνει κάθε χρόνο τον T. Rex με το χριστουγεννιάτικο πουλόβερ του αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της γιορτινής ατμόσφαιρας», τόνισε χαρακτηριστικά η Μπέβαν.

Πηγή Βίντεο/Facebook/Natural History Museum, London