Ραντεβού Ζελένσκι-Τραμπ στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη θα συναντηθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από τον Καναδά.

Η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο τέλος του μήνα, με τον Ζελένσκι να δηλώνει ότι θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο και την αμερικανική ομάδα στη Νέα Υόρκη.

Η επικείμενη συνάντηση πραγματοποιείται, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το τελευταίο διάστημα, οι ειδικοί απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, πραγματοποίησαν ταξίδια στη Μόσχα και το Κίεβο.

Οι δύο απεσταλμένοι είχαν επαφές με τις δύο πλευρές, στο πλαίσιο της αμερικανικής προσπάθειας να ανοίξει ο δρόμος για μια συμφωνία και να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι Ουκρανοί και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι η συνάντησή του με τον Τραμπ θα φέρει πρόοδο σε συγκεκριμένα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τα ενεργειακά θέματα, αλλά και η διακίνηση των σιτηρών. Πρόκειται για δύο ζητήματα που έχουν σημαντική θέση στις συζητήσεις γύρω από την Ουκρανία.

Δεν βλέπει τριμερή πριν από τις ρωσικές εκλογές

Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος απέκλεισε το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί τριμερής σύνοδος με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας πριν από τις εκλογές στη Ρωσία.

Οι βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία έχουν προγραμματιστεί για τις 20 Σεπτεμβρίου.

Ο Ζελένσκι δεν έκρυψε, πάντως, την προσδοκία του για πρόοδο στις συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά. Οι επαφές μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζονται και αναμένεται να ενταθούν ενόψει της συνάντησης στη Νέα Υόρκη.

Το τετ α τετ με τον Τραμπ θα πραγματοποιηθεί σε μια κρίσιμη περίοδο για τις διπλωματικές προσπάθειες γύρω από τον πόλεμο. Οι δύο πρόεδροι θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και τα επόμενα βήματα στις διαπραγματεύσεις.