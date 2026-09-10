Ralph Lauren: Ρομαντισμός, όγκος και νέα εκδοχή της κομψότητας για την άνοιξη 2027

Τη συλλογή τους για την άνοιξη του 2027 παρουσίασε ο Ralph Lauren στη Νέα Υόρκη, σε μία επίδειξη που συνδύασε τις διαχρονικές αναφορές του αμερικανικού οίκου, με μια πιο σύγχρονη και τολμηρή αισθητική.

Στο επίκεντρο της συλλογής βρέθηκαν οι έντονες, ογκώδεις σιλουέτες, με τα φαρδιά παντελόνια να πρωταγωνιστούν και να συνδυάζονται με κομψά παλτό σε μπλε και λευκές αποχρώσεις.

Η κλασική αισθητική του οίκου απέκτησε πιο ανάλαφρο και σύγχρονο χαρακτήρα, ενώ τα τζιν πανωφόρια διακοσμημένα με φτερά πρόσθεσαν μια ανατρεπτική πινελιά.

Η γυναικεία συλλογή κινήθηκε ανάμεσα στην καθημερινή κομψότητα και τη βραδινή πολυτέλεια. Καλοραμμένα λευκά κοστούμια, εφαρμοστές μπλούζες και εντυπωσιακές, μακριές δημιουργίες με ντραπέ γραμμές, ανέδειξαν τη λαμπερή πλευρά του Ralph Lauren.

Ο ίδιος ο σχεδιαστής, στα 86 του χρόνια, έκανε μια σύντομη εμφάνιση στο τέλος της επίδειξης, χαιρετώντας το κοινό εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων.

.Περιγράφοντας τη νέα συλλογή, μίλησε για «μια ανατρεπτική εκδοχή του ρομαντισμού που δημιουργεί μια νέα κομψότητα».

Ανάμεσα στους διάσημους καλεσμένους της πρώτης σειράς βρέθηκαν οι ηθοποιοί Βαϊόλα Ντέιβις και Σίνθια Ερίβ.

Παρών και ο Ντέιβιντ Λόρεν, το μοναδικό από τα τρία παιδιά του σχεδιαστή που παραμένει ενεργά εμπλεκόμενο στην εταιρεία, ο οποίος δήλωσε: «Αυτή είναι πραγματικά μια απίστευτη στιγμή, καθώς βρισκόμαστε παραμονές της 60ής επετείου μας. Νομίζω ότι έχω μεγαλώσει μέσα σε όλο αυτό και έχω παρακολουθήσει τον πατέρα μου να το κάνει αυτό χρόνο με τον χρόνο. Πιστεύω ότι έχει πραγματοποιήσει περισσότερες επιδείξεις μόδας από οποιονδήποτε άλλο σχεδιαστή. Και κάθε χρόνο καλείται να δημιουργήσει κάτι καινούργιο, να πει κάτι για τον κόσμο γύρω του μέσα από τα ρούχα του. Και νομίζω ότι το κάνει με μεγάλη κομψότητα και με πολύ συναίσθημα».