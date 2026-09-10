Παρίσι: Η μπουτίκ με τις 30 γεύσεις βουτύρου

Στο Παρίσι, την πόλη που έχει συνδεθεί όσο λίγες με τη γαλλική γαστρονομία, μια νέα και ιδιαίτερη επιχείρηση έρχεται να δώσει στο βούτυρο πρωταγωνιστικό ρόλο. Πρόκειται για το Le Butter Shop, μια μπουτίκ που προσφέρει στους επισκέπτες ούτε μία ούτε δύο, αλλά 30 διαφορετικές γεύσεις βουτύρου.

Το κατάστημα, το οποίο παρουσιάζεται ως η πρώτη μπουτίκ του Παρισιού αφιερωμένη αποκλειστικά στο βούτυρο, διαθέτει ποικιλίες από μικρούς οικογενειακούς παραγωγούς της Βρετάνης, της κοιλάδας του Λίγηρα και της βόρειας Γαλλίας.

Και το καλύτερο; Οι πελάτες μπορούν να δοκιμάσουν τις γεύσεις για να επιλέξουν ποιο βούτυρο θα αγοράσουν.

Για τους λάτρεις των κλασικών γεύσεων υπάρχουν οι παραδοσιακές επιλογές, ενώ όσοι θέλουν κάτι πιο τολμηρό, μπορούν να δοκιμάσουν βούτυρο με κρεμμυδάκι, πιπέρι, φύκια, άγριο σκόρδο, αρωματικά βότανα ή λεμόνι με πράσινο πιπέρι.

Και αν κάποιος προτιμά το γλυκό; Υπάρχουν βούτυρα με βανίλια, βατόμουρο, φράουλα και σοκολάτα.

«Οι περισσότεροι μπαίνουν στο κατάστημα για να δοκιμάσουν ένα ή δύο βούτυρα και καταλήγουν να δοκιμάσουν 25 διαφορετικά βούτυρα, επειδή είναι περίεργοι» τονίζει ο ιδιοκτήτης της μπουτίκ, Erwan Leo.

Η ιδέα φαίνεται ήδη να κερδίζει το κοινό. Τουρίστες που εντυπωσιάστηκαν από βίντεο της μπουτίκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ταξιδεύουν για να την επισκεφτούν, ενώ την επιλέγουν και ντόπιοι οι οποίοι αναζητούν κάτι ξεχωριστό για το τραπέζι τους.

Ακόμη και επαγγελματίες σεφ καταφτάνουν για να δοκιμάσουν τις γαλλικές ποικιλίες. Γιατί στο Παρίσι, φαίνεται πως πλέον δεν αρκεί να έχεις καλό ψωμί. Πρέπει να έχεις και το σωστό βούτυρο για να το συνοδεύσεις.