Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποθεώθηκε ο Τζένσεν Χούανγκ, από τους εργαζόμενους της NVIDIA, επιστρέφοντας στην ηγεσία της εταιρείας. Ο ίδιος δήλωσε με νόημα, οτι τη δεύτερη φορά θα είναι.. καλύτερος.

Ο Τραμπ πανηγυρίζει για την επιστροφή του Χουάνγκ στην ΝVidia, την ίδια ώρα όμως δέχεται σφοδρή κριτική ακόμη και από το ίδιο του το κόμμα. Ακόμη και οι Ρεπουμπλικανοί τον επικρίνουν για αυτή τη στήριξη.