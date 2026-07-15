Πολεμικό τελεσίγραφο Τραμπ- Κλιμάκωση στον Περσικό

Νέες απειλές κατά της Τεχεράνης εκτοξεύει ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας, ότι θα καταστρέψει όλους τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και όλες τις γέφυρες, αν το Ιράν δεν επιστρέψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Στο νέο γύρο αμερικανικών χτυπημάτων, το Ιράν απαντά πλήττοντας αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία.