Η Έλα Λάνγκλεϊ προηγείται στις υποψηφιότητες για τα Βραβεία της Ακαδημίας Κάντρι Μουσικής

Η Έλα Λάνγκλεϊ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις υποψηφιότητες των Βραβείων της Ακαδημίας Κάντρι Μουσικής (CMA Awards) του 2026 συγκεντρώνοντας συνολικά εννέα – μόλις μία λιγότερη από το ιστορικό ρεκόρ για μία μόνο χρονιά που κατέχει ο Άλαν Τζάκσον από το 2002.

Τη δεύτερη θέση σε αριθμό υποψηφιοτήτων για φέτος κατέχει η Μιράντα Λάμπερτ, με επτά. Η τραγουδίστρια -τραγουδοποιός είναι μεταξύ άλλων υποψήφια σε τέσσερις κατηγορίες για το έργο της ως δημιουργός τραγουδιών ή παραγωγός σε ηχογραφήσεις της Έλα Λάνγκλεϊ.

Οι Κέισι Μάσκγρεϊβς και Μπεν Γουέστ διεδικούν βραβείσε σε πέντε κατηγορίες, οι Κόντι Τζόνσον, Κρις Στέιπλετον και Στίβεν Γουίλσον Τζ. είναι υποψήφιοι σε τέσσερις και οι Λέινι Γουίλσον Λουκ Κομπς και Ντέιβ Κλάους σε τρεις.

Από τις εννέα υποψηφιότητες της Λάνγκλεϊ, ξεχωρίζει η πρώτη της υποψηφιότητα για το κορυφαίο βραβείο των CMA, του «Καλλιτέχνη της Χρονιάς» (Entertainer of the Year), σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ