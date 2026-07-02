Πυρκαγιά σε νοσοκομείο στη Γερμανία: Τουλάχιστον δυο νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Φονική πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε νοσοκομείο στη γερμανική πόλη Λούντβιγκλουστ.

Από την πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε στη στέγη του κτηρίου τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν

Σύμφωνα με τις αρχές τα θύματα είναι ασθένειες του νοσοκομείου.

Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα ασθενείς και προσωπικό από το κτίριο.

Φλόγες και καπνός υψώνονταν ακόμη από το πενταώροφο κτίριο το πρωί. Έξω από αυτό, ασθενείς, κάποιοι τυλιγμένοι με κουβέρτες, ήταν καθισμένοι στο γρασίδι μπροστά στο νοσοκομείο. Ορισμένοι περίμεναν σε αναπηρικά αμαξίδια.