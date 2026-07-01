Νετανιάχου κατά Ερντογάν
“Η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει πεθάνει για αυτό μάζεψε τα μυαλά σου”, ήταν το αυστηρό μήνυμα που έστειλε ο Νετανιάχου στον Ερώταγαν λίγες μέρες πριν από την επίσκεψη Τραμπ στην Τουρκία για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
Πάντως ο Τούρκος Προέδρος που συναντήθηκε το προηγούμενο διάστημα με αξιωματούχους των Βρυξελλών, κάνει τα πάντα για έμμεση χρηματοδότηση της πολεμικής του βιομηχανίας με ευρωπαϊκά κονδύλια.
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