Ουκρανία: 17 νεκροί από ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Στους 17 ανήλθαν μέχρι στιγμής, οι νεκροί, από την επίθεση της Ρωσίας, με ντρόουνς και πυραύλους, εναντίον του Κιέβου, σύμφωνα με την ουκρανική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενημερώθηκε για την επίθεσης το Κίεβο, και πρόσθεσε, ότι η Μόσχα, θα εντείνει τις πιέσεις της, προς την Ουκρανία, με σκοπό, να επιτευχθούν οι στόχοι της.

Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κατηγόρησε την Ευρώπη, ότι κλιμακώνει την ένταση, με τη Ρωσία, να μην μπορεί να μείνει αδιάφορη με τέτοιου είδους κινήσεις.