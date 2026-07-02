LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

15:45
ALPHA NEWS

Ουκρανία: 17 νεκροί από ρωσική επίθεση στο Κίεβο

ΔΙΕΘΝΗ
02/07/2026 13:37
Ουκρανία: 17 νεκροί από ρωσική επίθεση στο Κίεβο
PHOTO/AP- Michael-Shtekel

Στους 17 ανήλθαν μέχρι στιγμής, οι νεκροί, από την επίθεση της Ρωσίας, με ντρόουνς και πυραύλους, εναντίον του Κιέβου, σύμφωνα με την ουκρανική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενημερώθηκε για την επίθεσης το Κίεβο, και πρόσθεσε, ότι η Μόσχα, θα εντείνει τις πιέσεις της, προς την Ουκρανία, με σκοπό, να επιτευχθούν  οι στόχοι της.

Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κατηγόρησε την Ευρώπη, ότι κλιμακώνει την ένταση, με τη Ρωσία, να μην μπορεί να μείνει αδιάφορη με τέτοιου είδους κινήσεις.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης