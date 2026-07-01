Βενεζουέλα: Ζωντανό παιδί μετά από έξι ημέρες στα χαλάσματα
Στα πρόθυρα ανθρωπιστικής κρίσης βρίσκονται οι κάτοικοι της Βενεζουέλας οι οποίοι έχουν μείνει χωρίς νερό και τρόφιμα ενώ κινδυνεύουν και από μετάδοση ασθενειών.
Την ίδια ώρα η διάσωση ενός τρίχρονου παιδιού έξι ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς δίνει δύναμη στους διασώστες να συνεχίσουν να αναζητούν επιζώντες στα χαλάσματα.
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