Μεταναστευτικό: Νοτιοαφρικανοί εναντίον Αφρικανών
Χιλιάδες Νοτιοαφρικανοί διαδήλωσαν σε πολλές μεγάλες πόλεις, στο πλαίσιο της «εθνικής κινητοποίησης» κατά των μεταναστευτικών ροών από άλλες χώρες της Αφρικής.
Η εκστρατεία αυτή έχει οδηγήσει περισσότερους από 25.000 μετανάστες να εγκαταλείψουν τη χώρα, καθώς κατηγορούνται, ότι «κλέβουν τις δουλειές» των ντόπιων.
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