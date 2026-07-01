Μεταναστευτικό: Νοτιοαφρικανοί εναντίον Αφρικανών

Χιλιάδες Νοτιοαφρικανοί διαδήλωσαν σε πολλές μεγάλες πόλεις, στο πλαίσιο της «εθνικής κινητοποίησης» κατά των μεταναστευτικών ροών από άλλες χώρες της Αφρικής.

Η εκστρατεία αυτή έχει οδηγήσει περισσότερους από 25.000 μετανάστες να εγκαταλείψουν τη χώρα, καθώς κατηγορούνται, ότι «κλέβουν τις δουλειές» των ντόπιων.