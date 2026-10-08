Πύραυλος στο Ριάντ: Στο στόχαστρο το αεροδρόμιο
Στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ υποστηρίζουν ότι έπληξαν οι Χούθι με βαλλιστικό πύραυλο.
Την ανακοίνωση έκανε λίγο πριν από τις 06:00 ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών, Γιαχία Σάρια, μέσω X.
Όπως ανέφερε, ο πύραυλος «έπληξε τον στόχο του» και προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου.
Παράλληλα, ο Σάρια απηύθυνε νέα προειδοποίηση προς τις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες για τις πτήσεις τους προς τη Σαουδική Αραβία.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σαουδαραβικός εναέριος χώρος αποτελεί πλέον «πεδίο επιχειρήσεων» της Ανσαραλά.
Εξαίρεση, όπως υποστήριξε, αποτελούν οι περιοχές πάνω από τη Μέκκα και τη Μεδίνα, τις δύο ιερές πόλεις του Ισλάμ.
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