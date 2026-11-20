Συναγερμός έχει σημάνει στις υπηρεσίες ασφαλείας των ευρωπαϊκών κρατών, μετά το μπαράζ κυβερνοεπιθέσεων. Για πρωτοφανή απειλή, έκανε λόγο, ο Γάλλος πρωθυπουργός.

Την ίδια ώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολίτες αδειάζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ, από είδη πρώτης ανάγκης. Ο φόβος για χτυπήματα σε βασικές υποδομές στις Ηνωμένες Πολιτείες, τείνει να εξελιχθεί σε μαζική υστερία.

Η ανησυχία είναι ότι ένα μεγάλο χτύπημα μπορεί να παραλύσει τη χώρα.