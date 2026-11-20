Ο Μπρούνο Μαρς γνωστοποίησε μέσω Instagram ότι πέθανε ο πατέρας του, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από διαφορετικές στιγμές της ζωής τους, ανάμεσά τους και εικόνα από την τελευταία αγκαλιά που αντάλλαξαν.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη σχέση τους, στον καθοριστικό ρόλο του πατέρα του στη μουσική του πορεία και στην οικογένεια που μεγάλωσε.

Στο μήνυμά του, ο Μπρούνο Μαρς αποκάλυψε ότι είχε τη δυνατότητα να αποχαιρετήσει τον πατέρα του λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Ο καλλιτέχνης απέδωσε στον πατέρα του σημαντική επιρροή σε όσα έμαθε για τη μουσική. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα αδέλφια του, σημειώνοντας ότι ο πατέρας τους μεγάλωσε τέσσερις κόρες, έναν γιο και τον ίδιο.

Πηγή Φωτογραφίας: INSTAGRAM – bruno mars