Νέα εστία έντασης ανοίγει στα σύνορα της Ευρώπης. Η Εσθονία αποφάσισε σήμερα να αναστείλει από την 1η Δεκεμβρίου όλες τις οδικές συνοριακές διελεύσεις με τη Ρωσία, αρχικά για έξι μήνες. Η απόφαση αφορά πεζούς και οχήματα, ενώ η σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων θα συνεχιστεί υπό αυστηρούς τελωνειακούς ελέγχους.

Η αντίδραση της Μόσχας ήταν άμεση. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, κατηγόρησε το Ταλίν ότι επιχειρεί να υψώσει ένα νέο «Σιδηρούν Παραπέτασμα» και προειδοποίησε για πολιτικά και διπλωματικά αντίμετρα.

Πέντε συνοριακά περάσματα μπαίνουν σε αναστολή

Το μέτρο θα εφαρμοστεί στα πέντε οδικά σημεία διέλευσης μεταξύ των δύο χωρών

Έπειτα από έξι μήνες, η εσθονική κυβέρνηση θα επανεξετάσει την κατάσταση ασφαλείας και θα αποφασίσει αν οι περιορισμοί θα παραταθούν ή θα τροποποιηθούν.

Το σαμποτάζ που επιτάχυνε τις αποφάσεις

Η απόφαση συνδέεται με τις ανησυχίες για ενέργειες σαμποτάζ στην εσθονική αμυντική βιομηχανία. Στο επίκεντρο βρίσκεται η απόπειρα εμπρησμού στις 14 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις της Threod Systems, εταιρείας που κατασκευάζει στρατιωτικά drones.

Οι εσθονικές αρχές αποδίδουν την ενέργεια σε ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οκτώ ύποπτοι. Η Μόσχα αρνείται τις κατηγορίες.

Το Ταλίν υποστηρίζει ότι οι περιορισμοί θα δυσκολέψουν τις δραστηριότητες κατασκοπείας, τις παράνομες διασυνοριακές ενέργειες και την παράκαμψη των κυρώσεων.

Η προειδοποίηση της Ζαχάροβα

Η Ρωσία δεν αντιμετωπίζει θετικά την απόφαση. Η Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι, εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, η χώρα της θα λάβει τις απαραίτητες πολιτικές και διπλωματικές ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων της.

Από την πλευρά της, η εσθονική κυβέρνηση επιμένει ότι προτεραιότητα αποτελεί η εθνική ασφάλεια.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Εσθονία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η Φινλανδία διατηρεί κλειστά τα χερσαία σύνορά της με τη Ρωσία από τον Δεκέμβριο του 2023.

Προς το παρόν, λοιπόν, δεν μιλάμε για κλειστά σύνορα, αλλά για μια απόφαση που θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Δεκεμβρίου και αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις μετακινήσεις μεταξύ των δύο χωρών.