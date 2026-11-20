Πυρκαγιές σε κτίρια σε τρεις συνοικίες του Κιέβου προκάλεσε η ρωσική επιδρομή στην ουκρανική πρωτεύουσα, τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σε τριώροφο κτίριο στη συνοικία Ομπολόνσκι εκδηλώθηκε φωτιά από την πτώση συντριμμιών ρωσικού πυραύλου, ενώ πυρκαγιές αναφέρθηκαν επίσης στις συνοικίες Χολοσίφσκι και Ποντίλσκι.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε λίγο μετά τις 02:00 ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω ανάρτησης στο Telegram. Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν και έσπευσαν στο σημείο για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Παράλληλα, ο δήμαρχος έκανε λόγο για πλήγμα σε υποδομή και πυρκαγιά σε κτίριο γραφείων στη συνοικία Χολοσίφσκι. Εστία φωτιάς καταγράφηκε και σε άλλο κτίριο στη συνοικία Ποντίλσκι.

Μέχρι την ώρα της ανακοίνωσης, ο Βιτάλι Κλίτσκο δεν είχε αναφέρει πληροφορίες για θύματα ή τραυματίες από τη ρωσική επίθεση.

Οι διπλωματικές εξελίξεις στο φόντο της επίθεσης

Η νέα ρωσική επιδρομή σημειώθηκε ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη προειδοποιήσεις από ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας. Συγκεκριμένα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο επιβολής ειρηνευτικής συμφωνίας χωρίς τη δική τους συναίνεση.

Οι αντιδράσεις αυτές έρχονται μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Σεντζέν, στη νότια Κίνα. Η επίθεση στο Κίεβο καταγράφηκε μέσα σε αυτό το διπλωματικό σκηνικό, με τους ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας να διατυπώνουν σαφείς επιφυλάξεις για τους όρους μιας ενδεχόμενης συμφωνίας ειρήνης.