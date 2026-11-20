Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, το Minibus φέρεται να διέσχισε σιδηροδρομική διάβαση, με αποτέλεσμα την σφοδρή σύγκρουση με το τρένο.

Μια πύρινη μπάλα έμοιαζε ασταμάτητη πάνω στις ράγες του τρένου .Το περιστατικό σημειώθηκε στη Βόρεια Σουμάτρα της Ινδονησίας, στο σιδηροδρομικό τμήμα μεταξύ Siantar και Bajalinggai.

Επειδή το όχημα μετέφερε φορτίο βενζίνης, προκλήθηκε άμεσα έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά που τύλιξε τη μηχανή του τρένου και το μικρό λεωφορείο.Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων ο οδηγός του οχήματος έχασε τη ζωή του. Επιπλέον, τραυματίστηκαν τρία μέλη του πληρώματος του τρένου (δύο μηχανοδηγοί και ένας υπάλληλος), οι οποίοι διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο.Και οι 264 επιβάτες της αμαξοστοιχίας απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και είναι όλοι σώοι.