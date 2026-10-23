Η Βρετανία συνιστά στους πολίτες να έχουν στο σπίτι τους προμήθειες έκτακτης ανάγκης για τρεις ημέρες

Σε επίσημη σύσταση προς τους πολίτες να δημιουργήσουν αποθέματα έκτακτης ανάγκης στα σπίτια τους, ικανά να τους συντηρήσουν για τουλάχιστον τρεις ημέρες, προχώρησε η βρετανική κυβέρνηση. Η κίνηση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη μετά το σοβαρό ψηφιακό πλήγμα που δέχθηκαν παγκόσμιες υποδομές λόγω ευπάθειας στο λογισμικό της γλώσσας PHP, αλλά και έπειτα από ένα καλοκαίρι που σημαδεύτηκε από ακραίους καύσωνες, ξηρασία και καταστροφικές πυρκαγιές.

Η αποκάλυψη των κενών ασφαλείας στα συστήματα PHP προκάλεσε παγκόσμιο συναγερμό σε κυβερνήσεις και εταιρείες, οι οποίες έσπευσαν να θωρακίσουν τα δίκτυά τους. Το περιστατικό, το οποίο οδήγησε σε εκατομμύρια απόπειρες κυβερνοεπιθέσεων και ανάγκασε πολλές ψηφιακές υπηρεσίες να τεθούν εκτός λειτουργίας, καταγράφεται ως μία από τις σοβαρότερες κρίσεις κυβερνοασφάλειας των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με το Λονδίνο, το πρόσφατο «μπλακ άουτ» στις διαδικτυακές υπηρεσίες ανέδειξε την αναγκαιότητα της νέας εθνικής εκστρατείας «Be Ready» (Να είστε έτοιμοι). Μέσω αυτής, οι αρχές συμβουλεύουν το κοινό να διατηρεί στα νοικοκυριά επαρκείς ποσότητες πόσιμου νερού και τροφίμων μακράς διαρκείας.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης για τη διαχείριση των πυρκαγιών, παραδέχθηκε ότι η χώρα εμφανιζόταν παραδοσιακά απροετοίμαστη απέναντι σε κρίσεις, τονίζοντας την ανάγκη για μια πιο προληπτική στρατηγική. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας, το οποίο προβλέπει και τη συνδρομή στρατιωτικών αεροσκαφών.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ προειδοποίησε ότι ψηφιακές αναταράξεις, όπως αυτή με την PHP, θα γίνονται όλο και πιο συχνές. Όπως εξήγησε μιλώντας στο BBC, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης διευκολύνει πλέον την παράκαμψη των παραδοσιακών συστημάτων προστασίας, ενώ υπογράμμισε τους σύνθετους κινδύνους που απορρέουν από εχθρικά κράτη, το οργανωμένο έγκλημα και την κλιματική αλλαγή.

«Η Βρετανία είναι αντιμέτωπη με το υψηλότερο επίπεδο απειλής που έχουμε βιώσει εδώ και δεκαετίες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Σημειώνεται ότι η βρετανική οδηγία ευθυγραμμίζεται με την αντίστοιχη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είχε καλέσει τους Ευρωπαίους πολίτες να είναι αυτόνομοι για 72 ώρες, διαθέτοντας ένα βασικό κιτ επιβίωσης με τρόφιμα, νερό, μετρητά και φορητούς φορτιστές.