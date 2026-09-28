Τραμπ: «Θα κερδίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα»

Νέα δήλωση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι, Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες με μεσολαβητές για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Θα κερδίσουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Θα γίνει αρκετά γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές των καυσίμων θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των ΗΠΑ στον πόλεμο.

Στη συνέχεια σχολίασε τη σύλληψη πέντε ανθρώπων στη Βρετανία, κοντά σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό.

Οι πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν με την υποψία ότι σχεδίαζαν επίθεση στη βάση. Αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

«Εξεπλάγην που αφέθηκαν ελεύθεροι. Εγώ δεν θα το έκανα αυτό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στο τραπέζι και ο Καναδάς

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στις εμπορικές σχέσεις με τον Καναδά.

Όπως δήλωσε, θεωρεί ότι τελικά θα υπάρξει εμπορική συμφωνία, καθώς, όπως είπε, οι Καναδοί «τηλεφωνούν συνεχώς» και επιθυμούν συμφωνία.

Παράλληλα, ανακοίνωσε μια μεγάλη επένδυση στη χαλυβουργία στην Αϊόβα.

Το σχέδιο της Mesabi Metallics ανέρχεται σε 18 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κατά την κατασκευή του εργοστασίου αναμένεται να δημιουργηθούν 6.000 θέσεις εργασίας. Σε μόνιμη βάση, προβλέπονται ακόμη 2.000 θέσεις στον κλάδο.