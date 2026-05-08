Ο Ζελέσνκι επισκέφθηκε την πρώτη γραμμή του μετώπου στη νοτιανατολική Ουκρανία

Ο πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, δήλωσε σήμερα ότι επισκέφθηκε την γραμμή του μετώπου στην νοτιοανατολική Ουκρανία, όπου τα στρατεύματα του Κιέβου κατάφεραν να ανακτήσουν τον έλεγχο μικρών εκτάσεων γης, τους τελευταίους μήνες.

«Παρά την ανακοινωθείσα κατάπαυση του πυρός, ο εχθρός δεν έχει μειώσει την ένταση των επιθέσεών του», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X.

