Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένει απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση μέσα στην ημέρα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σήμερα ότι αναμένει την απάντηση του Ιράν, μέσα στην ημέρα στις αμερικανικές προτάσεις για τη διευθέτηση της σύγκρουσης.

«Αναμένουμε απάντηση από την πλευρά τους μέσα στην ημέρα… Ειλικρινά ελπίζω ότι θα είναι μια σοβαρή προσφορά», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στη διάρκεια επίσκεψης στη Ρώμη.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ