Λίβανος: Τέσσερις νεκροί σε ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας

Ισραηλινό πλήγμα στο χωριό Τούρα, στον νότιο Λίβανο, προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο γυναικών, παρά την εκεχειρία, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Το Ισραήλ εξαπολύει σήμερα πλήγματα κατά αρκετών κοινοτήτων στον νότιο Λίβανο, ύστερα από εντολές εκκένωσης για επτά χωριά, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Ani και ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το πρωί ένας διασώστης έχασε τη ζωή του σε ισραηλινό πλήγμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ