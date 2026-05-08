Το Ιράν δημιούργησε νέα υπηρεσία επιφορτισμένη με την έκδοση αδειών διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν συγκρότησε νέα κυβερνητική υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με την έγκριση των διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ και με την είσπραξη τελών διέλευσης, σύμφωνα με την επιθεώρηση Lloyd’s List.

«Το Ιράν συγκρότησε νέα Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου επιφορτισμένη με τις άδειες διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ και την είσπραξη τελών διέλευσης », αναφέρεται στο δημοσίευμα της Lloyd’s List.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή που επικαλείται το προς συμπλήρωση έγγραφο της νέας υπηρεσίας, τα πλοία υποχρεούνται να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τους πλοιοκτήτες, την ασφάλεια, τα μέλη του πληρώματος και την διαδρομή.

Η νέα υπηρεσία παρουσιάζεται, σύμφωνα με την Lloyd’s List, ως η μόνη αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση αδειών για τα πλοία που διασχίζουν το Στενό.

Την Τρίτη, το αγγλόφωνο ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV μετέδωσε ότι το Ιράν έχει εγκαθιδρύσει «σύστημα για την άσκηση της κυριαρχίας του στα Στενά του Ορμούζ» και ότι τα πλοία που διέρχονται από τα στενά λαμβάνουν «οδηγίες» μέσω e-mail.

Στις 23 Απριλίου, αξιωματούχος του ιρανικού κοινοβουλίου είχε ανακοινώσει ότι η Τεχεράνη εισέπραξε τα πρώτα της έσοδα από τέλη διέλευσης που έχει επιβάλει για την ναυσιπλοΐα στο στενό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ