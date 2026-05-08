Επικίνδυνη κλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ- Εκατέρωθεν επιθέσεις
Εκεχειρία στα λόγια, αλλά πόλεμος στην πράξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις μετά από επιθέσεις κατά τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στο στενό του Ορμούζ.
Τα πλήγματά μας ήταν “χάδι ” δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ , ο οποίος εξαπολύει νέες απειλές κατά της Τεχεράνης καλώντας την να συμφωνήσει το γρηγορότερο δυνατό.
