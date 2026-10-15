Ο Πολ Μακ Κάρτνεϊ ζητά να διορθωθεί το ύψος του στις ταινίες του Σαμ Μέντες για τους Beatles

Ο Πολ Μακ Κάρτνεϊ ανησυχεί μήπως βρεθεί σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τις επερχόμενες ταινίες για τους Beatles.

Η βιογραφική σειρά τεσσάρων ταινιών του σκηνοθέτη Σαμ Μέντες για το εμβληματικό βρετανικό συγκρότημα -με μία ταινία αφιερωμένη σε κάθε μέλος- έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2028. Στις ταινίες θα πρωταγωνιστήσουν οι Πολ Μέσκαλ, Χάρις Ντίκινσον, Τζόζεφ Κουίν και Μπάρι Κιόγκαν, υποδυόμενοι τους Πολ Μακ Κάρτνεϊ, Τζον Λένον, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ, αντίστοιχα.

Ο Πολ Μακ Κάρτνεϊ έχει εκφράσει τη στήριξή του στο εγχείρημα και έχει παραχωρήσει τα πλήρη μουσικά δικαιώματα για τις ταινίες. Ωστόσο, σε πρόσφατη εμφάνισή του στο podcast «Good Hang» της Έιμι Πόλερ, παραδέχτηκε ότι τον απασχολεί ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται το ύψος του στις ταινίες για τους Beatles.