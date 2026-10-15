Ντύνουν την 1 έτους κόρη τους με τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Μικρή Νταϊάνα, μεγάλες εμφανίσεις- Το viral αφιέρωμα ενός ζευγαριού

Ένα πρωτότυπο αφιέρωμα στην πριγκίπισσα Νταϊάνα ετοίμασαν δύο γονείς από το Οχάιο των ΗΠΑ, μετατρέποντας τον πρώτο χρόνο της κόρης τους σε ένα ταξίδι στις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της «πριγκίπισσας του λαού».

Ο David και η Macey Wysong έντυναν τη μικρή Dianna, κάθε μήνα, με ένα διαφορετικό σύνολο εμπνευσμένο από τις γνωστές εμφανίσεις της Lady D. Η επιλογή του ονόματος της μικρής μόνο τυχαία δεν ήταν.

Από το εντυπωσιακό νυφικό της Νταϊάνα μέχρι το περίφημο «Revenge Dress», οι φωτογραφίες αναπαριστούν στιγμές που έμειναν στην ιστορία της μόδας. Το εγχείρημα κέρδισε γρήγορα την προσοχή στα social media.

Φωτογραφία/Instagram/David Wysong

Το πάρτι γενεθλίων με βασιλικό αέρα

Η σειρά των φωτογραφίσεων ολοκληρώθηκε με έναν ξεχωριστό εορτασμό για τα πρώτα γενέθλια της Dianna. Το πάρτι είχε θέμα την πριγκίπισσα Νταϊάνα, με τους γονείς να συμμετέχουν επίσης μεταμφιεσμένοι.

«Εγώ είχα ένα ζιβάγκο Fly Virgin Atlantic, η σύζυγός μου το πουλόβερ του Χάρβαρντ και μαζί αγοράσαμε τις περούκες της πριγκίπισσας Diana», δήλωσε ο David Wysong στο ABC News. Οι δύο γιοι της οικογένειας φόρεσαν στολές εμπνευσμένες από τη βρετανική βασιλική φρουρά.

Φωτογραφία/Instagram/David Wysong

Το «Revenge Dress» επιστρέφει στη δημοσιότητα

Την ίδια ώρα, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φορέματα της Νταϊάνα ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο. Το μαύρο φόρεμα που έμεινε γνωστό ως «Revenge Dress» πρόκειται να δημοπρατηθεί από τον οίκο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη, στις 9 Δεκεμβρίου, με εκτιμώμενη αξία από 150.000 έως 300.000 δολάρια.

Η ίδια η Νταϊάνα είχε διαθέσει το φόρεμα σε φιλανθρωπική δημοπρασία το 1997, όπου πωλήθηκε έναντι 74.000 δολαρίων. Η δημιουργός του, Χριστίνα Σταμπολιάν, έχει επισημάνει ότι η ξεχωριστή θέση του στην ιστορία της μόδας συνδέεται άμεσα με την προσωπικότητα της πριγκίπισσας.

Δεκαετίες μετά, οι εμφανίσεις της εξακολουθούν να εμπνέουν, ακόμη και μέσα από ένα παιδικό άλμπουμ γενεθλίων.

Πηγή /Instagram/David Wysong