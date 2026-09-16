Oktoberfest: Νέο σχέδιο ασφαλείας με περισσότερες κάμερες

Νέο σχέδιο ασφαλείας εφαρμόζουν η αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές για το φετινό Oktoberfest στο Μόναχο, με νέο κέντρο συντονισμού, ενισχυμένο δίκτυο καμερών κλειστού κυκλώματος και μεγαλύτερη χρήση drones. Το σχέδιο προβλέπει και νέους κανόνες για τους επισκέπτες του φεστιβάλ.

Νέο κέντρο συντονισμού

Η αστυνομία και η Περιφερειακή Διοίκηση του Μονάχου επανεξετάζουν κάθε χρόνο τα μέτρα ασφαλείας για το Oktoberfest. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια στον χώρο του φεστιβάλ.

Για τη φετινή διοργάνωση, το σχέδιο ασφαλείας διαμορφώθηκε με βάση όσα συνέβησαν πέρυσι. Τότε, ο χώρος του Oktoberfest χρειάστηκε να κλείσει αρκετές φορές λόγω της μεγάλης προσέλευσης επισκεπτών.

Περισσότερες κάμερες και drones

Στο νέο σχέδιο περιλαμβάνεται ενισχυμένο δίκτυο καμερών κλειστού κυκλώματος. Παράλληλα, προβλέπεται αυξημένη χρήση drones για την ασφάλεια της διοργάνωσης. Κεντρικό ρόλο έχει και το νέο κέντρο συντονισμού, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν σχεδιαστεί από την αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές.

Οι περσινές εμπειρίες

Το σχέδιο ασφαλείας λαμβάνει υπόψη και την περσινή διοργάνωση, όταν η μεγάλη προσέλευση οδήγησε αρκετές φορές στο κλείσιμο του χώρου του φεστιβάλ. Επιπλέον ανησυχία είχε προκαλέσει τότε και μια απειλή για έκρηξη. Οι εμπειρίες αυτές αποτέλεσαν τη βάση για τον σχεδιασμό των φετινών μέτρων ασφαλείας στο Oktoberfest.