Νότια Συρία: Πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη «ζώνη ασφαλείας»

Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν ύποπτο κοντά σε στρατιωτική θέση στη νότια Συρία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, ο άνδρας επιχείρησε να παρεισφρήσει σε θέση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη λεγόμενη «ζώνη ασφαλείας». Κανένας Ισραηλινός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε.

Εντοπίστηκε κοντά στη στρατιωτική θέση

Όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, οι στρατιώτες εντόπισαν τον ύποπτο καθώς προσπαθούσε να εισέλθει σε στρατιωτική θέση στη νότια Συρία.

Ακολούθησε, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ταχεία ταυτοποίηση. Οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ προς την κατεύθυνσή του και τον σκότωσαν.

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανένας από τους στρατιώτες του.

Η ισραηλινή στρατιωτική παρουσία στη Συρία

Μετά την ανάληψη της εξουσίας στη Δαμασκό στα τέλη του 2024 από τον Άχμεντ ας Σάρα, η κατάσταση στη Συρία παραμένει στο επίκεντρο των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες πλήγματα στη Συρία. Παράλληλα, έχουν προχωρήσει σε επιδρομές στο νότιο τμήμα της χώρας και έχουν αναπτύξει στρατεύματα σε ουδέτερη ζώνη που επιτηρείται από τον ΟΗΕ.

Η ζώνη αυτή χωρίζει τις ισραηλινές από τις συριακές δυνάμεις στο υψίπεδο του Γκολάν.

Τι λέει το Ισραήλ για τη «ζώνη ασφαλείας»

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι η ισραηλινή πλευρά σκοπεύει να διατηρήσει στρατεύματα στη συγκεκριμένη περιοχή.

Παράλληλα, έχουν τονίσει ότι η περιοχή που βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο θα γίνει πολύ πιο εκτεταμένη.