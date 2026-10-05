Ρωσικά πλήγματα σε δύο φορτηγά πλοία

Δύο ουκρανικά φορτηγά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα έπληξαν οι ρωσικές δυνάμεις. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το ένα πλοίο χτυπήθηκε στο λιμάνι Τσορνομόρσκ και το δεύτερο νότια της Οδησσού. Και τα δύο, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέφεραν στρατιωτικά εφόδια.

Στο Τσορνομόρσκ, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων που προορίζονταν για τον ανεφοδιασμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Πλήγμα και σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, στην περιφέρεια του Χαρκόβου επλήγη και ο υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Κοτσετόκ.

Το υπουργείο υποστήριξε ότι όλοι οι στόχοι που επλήγησαν χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Την ίδια ώρα, ο κυβερνήτης της Οδησσού Όλεχ Κίπερ ανακοίνωσε ότι μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν βιομηχανικές και λιμενικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια.

Κατασβέστηκαν οι φωτιές στην Οδησσό

Ο Όλεχ Κίπερ ανέφερε ακόμη ότι όλες οι πυρκαγιές που προκλήθηκαν μέχρι στιγμής από τις επιθέσεις έχουν κατασβεστεί.

Στο μεταξύ, ρωσικό αεροπορικό πλήγμα στο Χάρκοβο προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ακόμη έξι.