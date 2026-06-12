Νετανιάχου: Απόλυτη συμφωνία με τον Τραμπ για τα πυρηνικά του Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ως προς το ότι το Ιράν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η τοποθέτησή του έρχεται μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου περί επικείμενης συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Όσο βρίσκομαι στην πρωθυπουργία του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Με τον πρόεδρο Τραμπ έχουμε απόλυτη ταύτιση απόψεων στο συγκεκριμένο ζήτημα», ανέφερε ο Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες συμμετέχει ενεργά στις διεθνείς προσπάθειες για την αποτροπή ανάπτυξης του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι ανέστειλε προγραμματισμένα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι έχει επιτευχθεί μια «πολύ καλή συμφωνία». Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η συμφωνία να υπογραφεί εντός του Σαββατοκύριακου σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Σύμφωνα με πηγή δυτικής χώρας που μίλησε στο Reuters, ένα μνημόνιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Κόλπο θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και την Κυριακή, με την Γενεύη να θεωρείται το επικρατέστερο σημείο διεξαγωγής των συνομιλιών.

Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr News Agency δημοσίευσε αυτό που παρουσίασε ως προσχέδιο συμφωνίας-πλαισίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κείμενο προβλέπει άμεση και μόνιμη κατάπαυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και περίοδο 60 ημερών διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Την ίδια στιγμή, το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος θα αποτελέσει αντικείμενο των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, με το Ιράν να επιμένει στο δικαίωμά του να συνεχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου.