Κίεβο: Ζητά 20 δις δολάρια για ενίσχυση στο μέτωπο κατά της Ρωσίας

Η Ουκρανία επιδιώκει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους συμμάχους της, με στόχο να ενισχύσει και να παγιώσει το πλεονέκτημά της στο πεδίο της μάχης έναντι της Ρωσίας, σύμφωνα με πηγή του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας.

Το σχετικό αίτημα αναμένεται να τεθεί την επόμενη Πέμπτη στη συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, γνωστής και ως «ομάδα Ραμστάιν», στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 50 χώρες που παρέχουν στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη στο Κίεβο.

Την ίδια ώρα, η ουκρανική πλευρά εκτιμά ότι η ρωσική προέλαση έχει επιβραδυνθεί αισθητά φέτος, ενώ τον περασμένο μήνα ουσιαστικά σταμάτησε, καθώς οι επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσου βεληνεκούς έχουν πλήξει κρίσιμες υποδομές ανεφοδιασμού και την εφοδιαστική αλυσίδα της Μόσχας. Παράλληλα, οι επιδρομές με drones έχουν προκαλέσει πλήγματα και στον ρωσικό ενεργειακό τομέα.

Ουκρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η τρέχουσα επιχειρησιακή συγκυρία δημιουργεί ευκαιρίες για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης του Κιέβου έναντι της Μόσχας.

Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσε στο Reuters ότι βασικός στόχος είναι να αναγκαστεί η Ρωσία να αποσυρθεί σε βαθύτερες γραμμές, μέσω της καταστροφής των γραμμών ανεφοδιασμού και της επιδείνωσης της επιχειρησιακής της ικανότητας με κλιμακούμενες επιθέσεις.

Όπως ανέφερε, η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει αυξημένη χρηματοδότηση, επισημαίνοντας ότι οι δυνατότητες παραγωγής και επιχειρησιακής χρήσης drones μπορούν να προκαλέσουν σημαντικά πλήγματα στη ρωσική οικονομία και υποδομή.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι επιδιώκει την επανεκκίνηση ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία πριν από τον χειμώνα, προκειμένου να αξιοποιηθεί η βελτιωμένη στρατηγική θέση του Κιέβου.

Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε υποστηρίξει ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προώθησή τους και ότι δεν υπάρχει ανάγκη για διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι, παρότι οι ουκρανικές επιθέσεις προκαλούν ζημιές, δεν απειλούν την ανθεκτικότητα της ρωσικής οικονομίας.

Το σχέδιο για το αίτημα πρόσθετης χρηματοδότησης είχε αρχικά δημοσιευθεί από το Politico.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στη συνάντηση της επόμενης εβδομάδας θα ζητηθεί από τους συμμάχους να συνεισφέρουν ποσά μεταξύ 2 και 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων έκαστος, είτε υπό μορφή δωρεών είτε δανείων, ώστε να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.