Συμφωνία με το Ιράν προανήγγειλε ο Τραμπ

Στη Μέση Ανατολή. Για υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, πιθανόν στη Γενεύη κάνει λόγο η Ουάσιγκτον

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των Στενών του Ορμουζ .

Η επερχόμενη συμφωνία φέρνει αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Γκάτζιας.