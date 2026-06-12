Συμφωνία με το Ιράν προανήγγειλε ο Τραμπ
Στη Μέση Ανατολή. Για υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, πιθανόν στη Γενεύη κάνει λόγο η Ουάσιγκτον
Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των Στενών του Ορμουζ .
Η επερχόμενη συμφωνία φέρνει αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.
Μας ενημερώνει ο Πέτρος Γκάτζιας.
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