Ισπανία: Ο πρώην πρωθυπουργός στο στόχαστρο νέας έρευνας για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο, ο οποίος ήδη ερευνάται για υπόθεση αθέμιτης άσκησης επιρροής, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με νέες κατηγορίες που αφορούν πιθανή φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο. Οι κατηγορίες προέκυψαν μετά τον εντοπισμό κοσμημάτων μεγάλης αξίας στο γραφείο του κατά τη διάρκεια δικαστικής έρευνας, όπως ανακοίνωσαν οι ισπανικές αρχές.

Σύμφωνα με έγγραφο του Audiencia Nacional, ο Θαπατέρο φέρεται να μην προσκόμισε τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για την καταβολή δασμών, ειδικών φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που σχετίζονται με την εισαγωγή κοσμημάτων συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.323.915 ευρώ.

Οι νέες αυτές υποθέσεις προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες έρευνες για αθέμιτη άσκηση επιρροής και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η έρευνα ξεκίνησε αρχικά με αφορμή τον φερόμενο ρόλο του στη διάσωση μιας μικρής αεροπορικής εταιρείας το 2021.

Μετά την απαγγελία κατηγοριών στις 19 Μαΐου, ο πρώην πρωθυπουργός κλήθηκε να καταθέσει στις 17 και 18 Ιουνίου ενώπιον του δικαστή Χοσέ Λουίς Καλαμά , ο οποίος τον θεωρεί ύποπτο ως επικεφαλής μιας οργανωμένης και ιεραρχικά δομημένης ομάδας που φέρεται να επιδίωκε την εξασφάλιση παράνομων ωφελημάτων.

Ο σοσιαλιστής πολιτικός, που διετέλεσε πρωθυπουργός από το 2004 έως το 2011, απορρίπτει κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας ήταν ο εντοπισμός πολυτελών κοσμημάτων και ρολογιών μέσα σε χρηματοκιβώτιο που συνδέεται με τον Θαπατέρο, κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου. Συνεργάτες του υποστήριξαν ότι πρόκειται για οικογενειακά κειμήλια που έχουν περιέλθει στην κατοχή του μέσω κληρονομιάς.

Ο δικηγόρος του είχε δημοσίως εκτιμήσει την αξία των αντικειμένων σε αισθητά χαμηλότερο ποσό από εκείνο που αναφέρουν οι ερευνητές. Ωστόσο, το δικαστήριο κάνει λόγο για αντικείμενα πολυτελείας υψηλής αξίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται κολιέ, βραχιόλια, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια και ακριβά ρολόγια.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις και για την κυβέρνηση του νυν πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, καθώς η αντιπολίτευση ζητά την παραίτησή του και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Το πολιτικό κλίμα ήταν ήδη επιβαρυμένο λόγω άλλων δικαστικών υποθέσεων που αφορούν πρόσωπα από το περιβάλλον του Σάντσεθ. Παρ’ όλα αυτά, ο πρωθυπουργός συνεχίζει να στηρίζει δημόσια τον προκάτοχό του.

Τις τελευταίες ημέρες η πίεση προς την κυβέρνηση αυξήθηκε περαιτέρω. Στα τέλη Μαΐου, δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου διέταξε την παράδοση εγγράφων και ηλεκτρονικών αρχείων από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, στο πλαίσιο έρευνας που αφορά τον πρώην στενό συνεργάτη του Σάντσεθ, Σάντος Καρντάν, καθώς και άλλα κομματικά στελέχη, δικηγόρους, επιχειρηματίες και έναν αστυνομικό.

Οι ερευνώμενοι φέρονται να επιχείρησαν να επηρεάσουν διοικητικές αποφάσεις και να παρεμποδίσουν δικαστικές ή αστυνομικές ενέργειες που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές συνέπειες για το Σοσιαλιστικό Κόμμα ή την κυβέρνηση. Ο Σάντσεθ, πάντως, δηλώνει ότι δεν είχε γνώση οποιασδήποτε προσπάθειας παρέμβασης σε έρευνες που σχετίζονται με υποθέσεις διαφθοράς.