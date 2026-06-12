Ισπανία: «Όλοι είμαστε μετανάστες», δήλωσε ο πάπας ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του

«Όλοι είμαστε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μετανάστες», τόνισε σήμερα ο πάπας, μιλώντας στα γαλλικά σε φιλοξενούμενους κέντρου υποδοχής μεταναστών στην Τενερίφη των Καναρίων Νήσων, κατά την τελευταία ημέρα της επίσκεψής του στην Ισπανία, η οποία επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στο ζήτημα της μετανάστευσης.

Τα Κανάρια Νησιά, που βρίσκονται ανοιχτά των αφρικανικών ακτών, αποτελούν μία από τις βασικές πύλες εισόδου μεταναστών προς την Ευρώπη, γεγονός που έχει καταστήσει την περιοχή κομβικό σημείο στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο πάπας αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους εκκλησιαστικών και ανθρωπιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη των μεταναστών κατά την άφιξή τους στο αρχιπέλαγος.

Αργότερα θα τελέσει υπαίθρια θεία λειτουργία στο λιμάνι της Σάντα Κρουθ, παρουσία δεκάδων χιλιάδων πιστών, ενώ το απόγευμα θα αναχωρήσει για τη Ρώμη. Κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής, αναμένεται να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων που τον συνοδεύουν.