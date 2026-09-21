Νέος θρίαμβος για το AFD

Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η νέα συντριπτική νίκη του AFD στο Μεκλεμβούργο, αλλά και η ιστορική ήττα του κυβερνώντος κόμματος CDU.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Γερμανίας το CDU δεν μπαίνει στο κοινοβούλιο.

“Για καταστροφή” έκανε λόγο ο καγκελάριος Μέρτς.

Η ανταποκρίτρια του Alpha στο Βερολίνο Φαίη Καραβίτη, μας ενημερώνει για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τον Καγκελάριο Μερτς που δέχεται σοβαρή αμφισβήτηση από το ίδιο του το κόμμα.