Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων

Πριν καν συμπληρωθούν δυο εικοσιτετράωρα από τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο το βράδυ, η ενεργειακή εκεχειρία Ρωσίας – Ουκρανίας, τινάζεται στον αέρα, καθώς ο Πούτιν βομβαρδίζει ενεργειακές υποδομές στο Χάρκοβο της Ουκρανίας.

Παράλληλα απορρίπτει την πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για πάγωμα των εχθροπραξίων για δυο μήνες, προκειμένου να διεξαχθούν εκλογές.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ευρώπη, βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και καλείται να λάβει αποφάσεις για την ενεργειακή στήριξη του κόσμου, ενόψει του χειμώνα.