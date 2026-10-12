Στάχτη και αποκαΐδια η ιστορική αγορά Marché des Enfants-Rouges

Στάχτη και αποκαΐδια έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής 11 Οκτωβρίου η ιστορική αγορά Marché des Enfants-Rouges, που βρίσκεται στην καρδιά του Παρισιού από το 1615.

Η ιστορική «αγορά καταστράφηκε πλήρως από τις φλόγες», επιβεβαιώσε ο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων. «Έχουμε θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο, επομένως δεν θα εξαπλωθεί πέρα ​​από τη στεγασμένη αγορά», συνέχισε, προσθέτοντας ότι η «μεταλλική κατασκευή» της αγοράς στο Παρίσι «κατέρρευσε εν μέρει στο εσωτερικό της».

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Στο σημείο έφτασε το Κεντρικό Εργαστήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Παρισιού, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία και να συλλέξει στοιχεία για τον εντοπισμό της αιτίας.

Κατά την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, φλόγες μεγάλου ύψους είχαν ήδη κατακλύσει την αγορά, έχοντας πλήξει έκταση 1.000 τετραγωνικών μέτρων. Μια μυρωδιά καμένου διαπερνά τη γειτονιά από νωρίς το πρωί και πυκνός καπνός είχε σκεπάσει μέρος της πόλης.