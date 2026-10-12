Μερτς: Στην ενεργειακή εκεχειρία έχει ήδη απαντήσει πολύ καλά ο Πούτιν

«Στέκουμε στο πλευρό της Ουκρανίας. Στην “ενεργειακή εκεχειρία” του Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη απαντήσει πολύ καλά ο Πούτιν», δήλωσε πριν από λίγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά το τέλος των διαβουλεύσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU).

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Ο κ. Μερτς ανακοίνωσε ακόμη ότι το κόμμα του θα εισηγηθεί μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στο ελάχιστο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τάχθηκε κατά της εκλογής αξιωματούχων της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) με ψήφους Χριστιανοδημοκρατών.

«Στέκουμε στο πλευρό της Ουκρανίας. Στην “ενεργειακή εκεχειρία” του Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη απαντήσει πολύ καλά ο Πούτιν: η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία», δήλωσε ο κ. Μερτς και σημείωσε ότι το Βερολίνο «έλαβε γνώση» της συμφωνίας ΗΠΑ-Ρωσίας για το πετρέλαιο, «αλλά για εμάς είναι εκτός συζήτησης». Η Ευρώπη «βασίζεται σε κυρώσεις», τόνισε ο καγκελάριος.

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Αναφερόμενος στις τιμές της ενέργειας και στην επιβάρυνση των πολιτών ενόψει του χειμώνα, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι το CDU αποφάσισε να εισηγηθεί στην κυβέρνηση μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας «για όλους» στο ελάχιστο επιτρεπτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση όριο. «Χωρίς ανάπτυξη, το CDU δεν μπορεί να έχει επιτυχία στις εκλογές. Και η φορολογική ελάφρυνση είναι απαραίτητη: Ο φόρος της ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να μειωθεί, καθώς το CDU έχει εδώ πρόβλημα αξιοπιστίας. Θα έπρεπε μάλιστα το μέτρο να είχε εφαρμοστεί εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο καγκελάριος και αρχηγός του CDU και πρόσθεσε ότι με αυτή την παρέμβαση «εκπληρώνουμε υπόσχεση που δώσαμε πέρυσι».

Το περιθώριο που έχουμε στον προϋπολογισμό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ακριβώς για αυτόν τον σκοπό, ανέφερε. Το μέτρο είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2025, αλλά δεν εφαρμόστηκε τότε λόγω έλλειψης δημοσιονομικού περιθωρίου. Αντ’ αυτού, υπό την πίεση του ηγέτη του CSU Μάρκους Ζέντερ, η εστίαση μετατοπίστηκε στην εισαγωγή της σύνταξης μητέρων.

Σχετικά με τις κακές επιδόσεις του CDU τόσο στις πρόσφατες κρατιδιακές εκλογές όσο και στις δημοσκοπήσεις, ο καγκελάριος τόνισε ότι «ένα κόμμα δεν μπορεί απλώς να επανεφευρεθεί σε ένα Σαββατοκύριακο» και παραδέχθηκε ότι «πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ξεφύγουμε από μια ύφεση και μια κρίση εμπιστοσύνης». Προσαρμόζουμε την πορεία μας και είμαστε έτοιμοι για αλλαγή, δήλωσε και πρόσθεσε ότι τα πιο σημαντικά ζητήματα για τους πολίτες αυτή τη στιγμή είναι η προσιτή διαβίωση, η δικαιοσύνη και η ασφάλεια.

«Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπ’όψιν αυτά τα προβλήματα. Μόνο αν τα λύσουμε θα κερδίσει η συμμαχία CDU/CSU μεγαλύτερη υποστήριξη. Η Γερμανία βιώνει αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη πίεση για αλλαγή τα τελευταία χρόνια, αν όχι δεκαετίες», ανέφερε.

Με το βλέμμα στην πρόσφατη εκλογή του στελέχους της AfD Τομπίας Ράους ως προέδρου του κρατιδιακού κοινοβουλίου στην Σαξονία-Άνχαλτ και με ψήφους του CDU, o κ. Μερτς αν και απέφυγε να αναφερθεί ευθέως στο «τείχος προστασίας», την απόφαση δηλαδή του κόμματός του από το 2018 να μην συνεργάζεται με την ακροδεξιά και την ακροαριστερά, τόνισε ωστόσο ότι «το CDU δεν θα εκλέγει εξτρεμιστές σε κρατικά αξιώματα», ενώ κάλεσε τους Πράσινους και τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) στο Βερολίνο «να τερματίσουν αμέσως» τις διερευνητικές επαφές τους με την Αριστερά για τον δήμο της πρωτεύουσας, αλλά να επιδιώξουν συμμαχία με το κόμμα του.