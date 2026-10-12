Αλβανία: Νεκρός 16χρονος από πτώση ανελκυστήρα σε εστιατόριο

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 16χρονος Ένες Ισάκου σε εστιατόριο εκδηλώσεων στην περιοχή Αραμέρας, κοντά στη Φούσε-Κρούγια της Αλβανίας, όταν ανελκυστήρας που χρησιμοποιήθηκε για την κάθοδό του στο ισόγειο κατέληξε να πέσει.

Για την υπόθεση οι αρχές συνέλαβαν έναν 26χρονο εργαζόμενο και τον 62χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος ήταν παππούς του ανήλικου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες. Ο 16χρονος εργαζόταν ως σερβιτόρος στο εστιατόριο τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Τι ερευνούν οι αρχές για τον ανελκυστήρα

Ο ανήλικος βρισκόταν στους επάνω ορόφους του καταστήματος μαζί με τον 26χρονο συνάδελφό του. Οι δύο εργαζόμενοι φέρεται να αστειεύονταν, προτού ο 16χρονος επιχειρήσει να κατέβει στο ισόγειο χρησιμοποιώντας τον ανελκυστήρα.

Η εγκατάσταση προοριζόταν για μεταφορά εμπορευμάτων και όχι για επιβάτες. Με βάση τα στοιχεία που εξετάζονται, ο 26χρονος φέρεται να έσπρωξε τον Ένες Ισάκου στην καμπίνα και να έθεσε τον μηχανισμό σε λειτουργία για την κάθοδο.

Κατά την ίδια εκδοχή των γεγονότων, τα καλώδια του ανελκυστήρα κόπηκαν και η καμπίνα κατέληξε στο ισόγειο. Ο 16χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Η αστυνομική και δικαστική έρευνα δεν έχει ακόμη καταλήξει στις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τη λειτουργία και τη συντήρηση του ανελκυστήρα, καθώς και το κατά πόσο είχαν τηρηθεί οι κανόνες ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον 26χρονο σερβιτόρο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Η έρευνα εστιάζει στον ρόλο του πριν από την πτώση του ανελκυστήρα και ειδικότερα στις συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να έσπρωξε τον ανήλικο στην καμπίνα.

Συνελήφθη επίσης ο 62χρονος ιδιοκτήτης του εστιατορίου και παππούς του θύματος. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας στον χώρο εργασίας, καθώς και για απόκρυψη εισοδημάτων.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην εισαγγελία, η οποία θα αξιολογήσει τα διαθέσιμα στοιχεία και θα αποφασίσει για τα επόμενα δικαστικά βήματα. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και οι αρμόδιες δικαστικές αρχές θα κρίνουν τις ευθύνες των εμπλεκομένων.