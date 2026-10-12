Φονικές επιθέσεις των Χούθι- 14 νεκροί στο αεροδρόμιο του Ριάντ
Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τα απανωτά χτυπήματα των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ, μέσα σε ένα μόλις εικοσιτετράωρο.
Τα νέα βίντεο ντοκουμέντα από την επιθέσεις προκαλούν παγκόσμια ανησυχία, ενώ η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σε επικοινωνία με το Ιράν το οποίο είναι στενός σύμμαχος των Χούθι.
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