Όρεγκον:Μακελειό σε σχολείο μετά απο πυροβολισμούς

Ένοπλος, επιτέθηκε σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μπεντ στο Όρεγκον στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα , τρία παιδιά (5, 8 και 11 ετών), και ένας δάσκαλος, να χάσουν τη ζωή τους, ενώ νεκρός, είναι και ο φερόμενος ως δράστης.

Ένα επτάχρονο παιδί και ένας 54χρονος εκπαιδευτικός νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο συναγερμός σήμανε την Πέμπτη (15/10/2026), μετά από κλήσεις στην Αστυνομία, για επίθεση οπλισμένου άνδρα, η οποία με τη σειρά της, απέκλεισε το σχολείο.Πληροφορίες αναφέρουν οτι κάτοικος της περιοχής κυνήγησε και στην συνέχεια πυροβόλησε τον δράστη.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης.