Όρεγκον:Μακελειό σε σχολείο μετά απο πυροβολισμούς
Νεκροί τρία παιδιά και ένας δάσκαλος
Ένοπλος, επιτέθηκε σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μπεντ στο Όρεγκον στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα , τρία παιδιά (5, 8 και 11 ετών), και ένας δάσκαλος, να χάσουν τη ζωή τους, ενώ νεκρός, είναι και ο φερόμενος ως δράστης.
Ένα επτάχρονο παιδί και ένας 54χρονος εκπαιδευτικός νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Ο συναγερμός σήμανε την Πέμπτη (15/10/2026), μετά από κλήσεις στην Αστυνομία, για επίθεση οπλισμένου άνδρα, η οποία με τη σειρά της, απέκλεισε το σχολείο.Πληροφορίες αναφέρουν οτι κάτοικος της περιοχής κυνήγησε και στην συνέχεια πυροβόλησε τον δράστη.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης.
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις