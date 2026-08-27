Γαλλία: Όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς στην Καν

Ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός, ενώ δέκα ακόμη τραυματίστηκαν, όταν 26χρονος οδηγός φέρεται να έπεσε σκόπιμα με το όχημά του πάνω σε πεζούς, κοντά σε μπαρ στην Καν της δυτικής Γαλλίας, το βράδυ της Τετάρτης 26/8/26.

Το συμβάν, σημειώθηκε γύρω στις 22:15 (τοπική ώρα / 23:15 ώρα Ελλάδας), σε δρόμο, απέναντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Όπως αναφέρει ο νομάρχης της Καλβαντός, το αυτοκίνητο, προσέκρουσε εσκεμμένα σε πεζούς, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, επτά να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και ακόμη τρεις να έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου, πριν το περιστατικό, υπήρξε διαπληκτισμός.

Μετά την επίθεση, ο οδηγός, εγκατέλειψε το σημείο του περιστατικού και διέφυγε. Ωστόσο, εντοπίστηκε λίγο αργότερα και κρατήθηκε στην Ουιστρεάμ, που απέχει περίπου είκοσι χιλιόμετρα από το σημείο του περιστατικού.

Ο 26χρονος δράστης, έχει γεννηθεί στη Ρωσία, ενώ, δεν φέρεται να έχει απασχολήσει τις υπηρεσίες πληροφοριών, ωστόσο, σύμφωνα με το νομάρχη της Καλβαντός, είχε απασχολήσει στο παρελθόν την Αστυνομία, μόνο για «παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας».

Εν τω μεταξύ, οι Αρχές, διενεργούν έρευνα για το περιστατικό, ενώ αξιοποιείται και υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.