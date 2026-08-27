Πλοίο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα Στενά του Ορμούζ
Η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (UKMTO), ανακοίνωσε, ότι «άγνωστο βλήμα» χτύπησε δεξαμενόπλοιο κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας.
Το βλήμα, προκάλεσε φωτιά στο πλοίο, η οποία έχει κατασβεστεί, και το πλήρωμα, είναι σώο, ανέφερε η συγκεκριμένη πηγή.
Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί η σημαία του πλοίου, αν μετέφερε φορτίο, αλλά ούτε και το πού κατευθυνόταν.
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