Νέες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και σήμερα, στα Τίρανα της Αλβανίας, μία ημέρα μετά τις πολύωρες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας. Πολίτες συγκεντρώθηκαν ξανά στην πλατεία Σκεντέρμπεη, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Η σημερινή διαδήλωση αποτελεί συνέχεια των κινητοποιήσεων του Σαββάτου, όταν χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας. Τα αιτήματα περιλαμβάνουν την αποχώρηση της κυβέρνησης, τη δημιουργία μεταβατικής κυβέρνησης και τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών.

Τα χθεσινά επεισόδια ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της πορείας προς το πρωθυπουργικό γραφείο. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο, με ομάδες διαδηλωτών να πετούν πέτρες, πυροτεχνήματα και βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα και υδροφόρα οχήματα, ενώ οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν και στην πλατεία Σκεντέρμπεη.

Σύμφωνα με καταγραφή ομάδα διαδηλωτών εκτόξευσε πυροτεχνήματα προς τους αστυνομικούς. Ακολούθησε αστυνομική επέμβαση, με τις δυνάμεις καταστολής να προχωρούν μέχρι την κεντρική πλατεία.

Ο απολογισμός των τραυματιών

Το αλβανικό υπουργείο Υγείας είχε αναφέρει τουλάχιστον 35 άτομα που χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη μέχρι τις 18:00, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί, διαδηλωτές και δημοσιογράφοι. Νεότερες αναφορές ανέβασαν τον αριθμό στους 48.

Οι διαδηλώσεις συνδέονται με τη γενικότερη δυσαρέσκεια για την κυβερνητική πολιτική, τις καταγγελίες περί διαφθοράς, το αυξημένο κόστος ζωής και τις συνθήκες στην υγεία και την εκπαίδευση.

Καταγγελίες για τη χρήση πλαστικών σφαιρών

Σοβαρές καταγγελίες για τη χρήση αστυνομικών όπλων κατά διαδηλωτών στα Τίρανα έρχονται στο φως, μετά τις συγκρούσεις.

Σύμφωνα με αναφορές από την πλευρά των διαδηλωτών, ακόμη ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και δίνει μάχη για τη ζωή του, μετά τη βία των προηγούμενων ημερών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η χρήση πλαστικών σφαιρών και άλλων μέσων καταστολής από την αλβανική αστυνομία. Οι χειρισμοί των αστυνομικών έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με διαδηλωτές να κάνουν λόγο για επικίνδυνη και απερίσκεπτη χρήση των συγκεκριμένων όπλων.

Οι καταγγελίες δεν περιορίζονται στις τελευταίες συγκρούσεις. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, διαδηλωτές τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες, ενώ καταγράφηκαν περιστατικά τραυματισμών στο μάτι και από χρήση φυσιγγίων δακρυγόνων σε κοντινή απόσταση.

Παρέμβαση υπήρξε και από τον Συνήγορο του Πολίτη της Αλβανίας, ο οποίος ζήτησε να διατηρηθεί το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό από κάμερες σώματος, drones και αστυνομικά οχήματα. Στόχος είναι να διερευνηθούν οι συνθήκες των επεισοδίων και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα μέσα καταστολής.