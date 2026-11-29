Αυξημένη προσέλευση καταγράφεται στις βουλευτικές εκλογές της Ισπανίας, με τη συμμετοχή να φτάνει το 45,5% στις 15:00 ώρα Ελλάδας. Το αντίστοιχο ποσοστό στις εκλογές του Ιουλίου 2023 ήταν 40,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

Στη μάχη για την πρωθυπουργία, ο σοσιαλιστής Πέδρο Σάντσεθ καλεί τους πολίτες να ψηφίσουν μαζικά, επιχειρώντας να ανατρέψει τις δημοσκοπήσεις που δίνουν προβάδισμα στο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό.

Σάντσεθ: «Στείλτε ξεκάθαρο μήνυμα»

Αφού ψήφισε στη Μαδρίτη, ο Ισπανός πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα κινητοποίησης προς τους ψηφοφόρους, χαρακτηρίζοντας την εκλογική αναμέτρηση ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την Ισπανία όσο και για την Ευρώπη.

Ο ίδιος έχει εκτιμήσει ότι συμμετοχή της τάξης του 75% ή υψηλότερη θα μπορούσε να οδηγήσει σε προοδευτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Από την πλευρά του, ο Φεϊχό κάλεσε τους πολίτες να ψηφίσουν «με μνήμη», επικαλούμενος τις υποθέσεις διαφθοράς που έχουν προκαλέσει πολιτική φθορά στην κυβέρνηση Σάντσεθ.

Το βλέμμα στη συνεργασία PP και Vox

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν νίκη του Λαϊκού Κόμματος, χωρίς αυτοδυναμία. Σε αυτό το ενδεχόμενο, καθοριστικό ρόλο μπορεί να παίξει το ακροδεξιό Vox του Σαντιάγο Αμπασκάλ.

Η πιθανότητα συνεργασίας των δύο κομμάτων βρίσκεται στο επίκεντρο της εκλογικής αναμέτρησης. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει την ακροδεξιά στην ισπανική κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας του Φρανθίσκο Φράνκο το 1975.

Στην προεκλογική αντιπαράθεση κυριάρχησαν η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, η μετανάστευση και οι υποθέσεις διαφθοράς. Ο Σάντσεθ υπερασπίστηκε την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησής του, ενώ η δεξιά έδωσε έμφαση στην πολιτική αλλαγή.

Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα

Σχεδόν 39 εκατομμύρια Ισπανοί έχουν δικαίωμα ψήφου. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται τις πρώτες βραδινές ώρες.

Το τελικό ποσοστό συμμετοχής θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2023 είχε διαμορφωθεί στο 66,6%. Τότε το PP είχε αναδειχθεί πρώτο, αλλά δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαραίτητη κοινοβουλευτική στήριξη για να σχηματίσει κυβέρνηση.