Μια ολόκληρη φυτεία κάνναβης, με περίπου 2.000 φυτά, ανακάλυψε η ισπανική αστυνομία κάτω από παιδική χαρά κοντά στη Γρανάδα. Η επιχείρηση οδήγησε σε πέντε συλλήψεις.

Το παράνομο θερμοκήπιο βρισκόταν σε υπόγειο χώρο, με την είσοδό του να είναι επιμελώς κρυμμένη κάτω από τον τεχνητό χλοοτάπητα της παιδικής χαράς. Οι αστυνομικοί σήκωσαν το κάλυμμα και εντόπισαν μια μυστική πόρτα που οδηγούσε στη φυτεία.

Έκλεβαν ρεύμα όσο 100 νοικοκυριά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ισπανικής αστυνομίας, το κύκλωμα είχε εξασφαλίσει παράνομα ηλεκτρική ενέργεια σε ποσότητα που αντιστοιχεί στην κατανάλωση περίπου 100 κατοικιών.

Η επιχείρηση εντάχθηκε στην αστυνομική έρευνα με την ονομασία «Nazarí-Sabika 04», η οποία είχε ξεκινήσει περισσότερο από έναν χρόνο πριν από τον εντοπισμό της φυτείας.

Οι πέντε συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με την παράνομη καλλιέργεια κάνναβης και την υπόθεση ρευματοκλοπής.

Η ανακάλυψη προκάλεσε αίσθηση, καθώς η είσοδος σε μια φυτεία 2.000 φυτών, βρισκόταν σε έναν χώρο που προορίζεται κανονικά για παιχνίδι παιδιών.